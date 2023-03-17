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الرئيس السيسى يشاهد فقرة استعراضية لمواهب برنامج الدوم

الجمعة، 17 مارس 2023 07:15 م
الرئيس السيسى يشاهد فقرة استعراضية لمواهب برنامج الدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة استعراضية لمواهب برنامج الدوم من مختلف محافظات الجمهورية، خلال احتفالية مبادرة كتف في كتف المقامة في استاد القاهرة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

 

 

 

 


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