الرئيس السيسى يشاهد تجهيزات مبادرة كتف في كتف بـ10 محافظات

كتب أحمد عرفة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهود المتطوعين في التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، في تجميع المساهمة الغذائية بمبادرة كتف في كتف، في المحافظات.

وشاهد الرئيس السيسى، تجهيزات مبادرة كتف في كتف في 10 محافظات وهم الجيزة، والبحيرة، ورأس البر، والفيوم، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس، وأسوان، وشمال سيناء، وأسيوط.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.