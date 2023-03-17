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الرئيس السيسى: مشهد "كتف فى كتف" تأكيد لقدرة الشعب على تحويل المِحن إلى منح

الجمعة، 17 مارس 2023 07:38 م
الرئيس السيسى: مشهد "كتف فى كتف" تأكيد لقدرة الشعب على تحويل المِحن إلى منح الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم ما هو تأكيد لإرادة الشعب العظيم وإظهاره لقدرته في تحويل المحن إلى منح.. والأزمة إلى نجاح وإنجاز"، متابعا: "نحن أمام مشهد انساني رائع.. ظاهرة التضامن والتكافل وباطنة الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالي.. جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فعالة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".  

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "كتف في كتف" المقامة في ستاد القاهرة الدولي: "التحالف الوطني الحقيقة.. لا ينكر دوره.. محدش ينكر دوره إلا اذا كان في نفسه حاجة مش جيدة.. التحالف الوطني دوره عظيم جدا جدا جدا.. احنا موجودين هنا وما يعمله على مستوي محافظات مصر بالكامل يعكس دور التحالف الوطني".

 


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