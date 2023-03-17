الرئيس السيسى: متجمعين على خير هيفضل يلف طول ما إحنا كتف في كتف.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى: متجمعين على خير هيفضل يلف طول ما إحنا كتف في كتف.. 60 ألف متطوع تم تدريبهم على العمل الإنسانى والاجتماعى لخدمة أهاليهم.. 34 كيانا تنمويا و6 ملايين كرتونة مواد غذائية لـ20 مليون مواطن.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رعاية

الرئيس السيسى لاحتفالية ستاد القاهرة بالمتطوعين لحظة فارقة فى تاريخ المجتمع المدنى.

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