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الرئيس السيسى: دايما يا رب متجمعين يا أهل مصر على الخير

الجمعة، 17 مارس 2023 07:32 م
الرئيس السيسى: دايما يا رب متجمعين يا أهل مصر على الخير الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للمشاركين في احتفالية مبادرة كتف في كتف، قائلا: فعلا يوم جميل انهاردة جدا، وكل سنة وأنتم طيبين، ودايما يا رب متجمعين يا أهل مصر على الخير.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالاحتفالية: "شعب مصر العظيم، أبدأ حديثى معكم موجها كل معانى التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصرى العظيم".

وتابع الرئيس السيسى: "كل التحية والتقدير لشعب مصر العظيم شعبنا ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا في هذه الأيام المباركة الخير والسلام والبركة وأن تحاط الإنسانية بنفحات من البركة والمحبة والسلام والأمان".

 


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