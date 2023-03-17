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الرئيس السيسى: المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه

الجمعة، 17 مارس 2023 07:46 م
الرئيس السيسى: المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه، قائلا: "بالأمس القريب شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني العظيم.. حياة كريمة.. الذي نسعي من خلاله إلى تطوير أكثر من 4 الاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية الحقيقية.. تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة حوالي 58 مليون مصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "كتف في كتف" المقامة في ستاد القاهرة الدولي: أنا قولت الموازنة.. الأرقام تغيرت خالص.. لما اطلقنا المبادرة كنا بنتكلم في ممكن 700- 800 مليار جنيه.. المرحلة الأولي شرفت على الإنتهاء والتكلفة للمرحلة الأولي أكثر من 350 مليار جنيه.. المرحلة الثانية والثالثة سوف نستكمل بهم المبادرة.. والأرقام الخاصة بالمبادرة أكثر من تريليون جنيه".

 


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