وذكرت الوزارة الروسية- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن سلاح الجو والمدفعية قصف نقاط تمركز القوات الأوكرانية، ما أدى لمقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات عسكرية ومستودع للذخيرة في اتجاه كوبيانسك.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت خلال عملياتها الهجومية تجمعا للقوات الأوكرانية، وأدى القصف الجوي والمدفعي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير آليات عسكرية ومدافع هاوتزر من طراز (D-30)، في كراسنو - ليمان.

وفي دونيتسك.. أشارت إلى القضاء على نحو 135 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدافع من نوع "جراد" و"هاوتزر D-30"، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة للواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية.

وفي جنوب دونيتسك وزابوروجيه.. استهدف قصف نفذته الطائرات الروسية والمدفعية وحدات من القوات الأوكرانية، في منطقتي أوجليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر القصف عن مقتل 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين، وشاحنات ومدفعين.

وفي خيرسون.. تم القضاء على نحو 25 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من الآليات العسكرية، بالإضافة إلى استهداف القوات الروسية منظومة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات، كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق مختلفة.