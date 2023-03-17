الخارجية الروسية عن "اعتقال بوتين": لا معنى لقرارات الجنائية الدولية

كتب عبد الوهاب الجندى

علقت الخارجية الروسية، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار قرار باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وأضافت في بيان اليوم الجمعة: "موسكو ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر باعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يذكر أنه في الرابع والعشرون من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أمر باعتقال السيناتورة الروسية "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة حقوق الطفل في روسيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وفي أكتوبر 2021، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيناتورة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة للرئيس الروسي لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.

يذكر أن ماريا لفوفا بيلوفا ذات الـ37 عاما، عضو في مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة بينزا مسقط رأسها، وعضو في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.