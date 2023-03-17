التفتيش على 48 محلا بالعجمى فى الإسكندرية للتأكد من التزامها بالأسعار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، قامت خلال اليومين الماضيين بحملات مفاجئة بنطاق حي العجمي لضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، حيث جابت حملتين نطاق الحي للتفتيش على المحال ومراجعة قوائم الأسعار والتأكد من إعتمادها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وذلك استمرارًا لسلسلة الحملات الدورية والمفاجئة، لمنع استغلال المواطنين والقضاء على الأسعار المغالى فيها من قبل المحال العامة (مطاعم- كافيهات- مقاهي- محال الحلواني

وأوضح المحافظ أنه تم التفتيش على 48 محل عام (مطاعم- كافيهات- مقاهي- حلواني) ، وشدد علي مفتشي الادارة المركزية للسياحة والمصايف للتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمحال العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وأشار الشريف الي أن الحملات أسفرت عن وجود 12 محل تبيع بقوائم أسعار منتهية ويلزم تجديدها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وقد تم استدعاء مسؤولي المحال لمقر الادارة لمراجعة الأسعار وتجديد قوائمها وإعلانها بشكل ظاهر للجمهور، مضيفًا أنه تم ضبط محل يبيع بأسعار أزيد من الأسعار المعتمدة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل، كما أسفرت ايضًا عن ضبط منشآت تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة ولم تبلغ الجهات المختصة بها وعددها 35 محل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.