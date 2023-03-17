الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية: ربنا عوض عليا بهؤلاء الأبناء "صور"

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة والسرور سادت منزل نوال عبدالعظيم محمد خليل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب حصولها على لقب الأم المثالية البديلة.

وقالت نوال عبدالعظيم محمد خليل، أنها تلقت خبر حصولها على الأم المثالية البديلة من وزارة التضامن، ومنذ تلك اللحظة وتسيطر حالة من الفرحة على جميع أفراد الأسرة .

وأكدت الأم المثالية على مستوى الجمهورية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها قامت بتربية البنت الأولى فاطمة ، حيث أنها جاءت فى سن 3 سنوات حتى حصلت على دبلوم التجارة وتزوجت، ولازلت حتى الآن أحرص يوميا على زيارتها والاطمئنان عليها، مضيفة أنها قامت بعد زوج فاطمة، باستدعاء الطفل يوسف، ولم يمر سنه إلا وفارقت شقيقتى الحياة، وقمت بتربية ابنتها مريم.

وأوضحت نوال، أنها تعمل هى وزوجها بمحل بقالة بمدينة شبين الكوم، حيث يقسمان مواعيد العمل بينهما، لافتة إلى أن ابنتها فاطمة هى التى قدمت لها بالمسابقة، فى مكتب الشئون الاجتماعية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكنت أتوقع أن أكون ضمن الأمهات المثاليات العام الحالى . وتابعت حديثها: "ربنا كرمنى بهؤلاء الأبناء قائلة.. والله العظيم لو كنت خلفت أبناء عمرهم ماكان هيبقو بالحنيه والحب ده ليا أنا وزوجى " . وتقول فاطمة ابنة الأم المثالية: "لو كان والدى ووالدتى على قيد الحياة لم يكونا بهذا القدر من الحب والحنية أكثر من والدتى نوال.. أملى فى الحياة أن تقوم الجهات المسؤولة فى الدولة بتوفير حج لوالدى ووالدتى جزاء عما كانو يفعلوه معنا".



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