اعرف التسلسل الإجرائى للمتقدمين لمسابقة النيابة الإدارية.. تفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

ما زالت النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد، حتى 28 مارس الحالى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وفى السطور التالية نوضح التسلسل الإجرائى للمتقدمين لمسابقة النيابة الإدارية.

بداية قال المستشار محمد سمير، متحدث النيابة الإدارية، إن هناك وقتا محددا لمسابقة النيابة الإدارية، لذلك لا بد من استغلال الفترة منذ إعلان النتيجة في الكلية التي تخرج منها المتقدم وحتى فتح باب التقديم بالهيئة لتجهيز المستندات المطلوبة.

وأكد متحدث النيابة الإدارية خلال حديثه لتليفزيون اليوم السابع في وقت سابق، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمسابقة ابتداء من الإعلان عنها، وطرح إليه التقديم على الموقع الإلكترونى، محدد بياناته وموعده، ثم تقديم المستندات بعد استيفاء بياناتها لكل جامعة في الأمانة العامة للهيئة، ثم مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يبلغ بها المتقدم عن طريق الرقم القومى، ثم الإجراءات الخاصة بالتحريات على المتسابق، وبعد القبول هناك مواعيد محددة للكشف الطبي على المتقدم في الطب الشرعى للتحاليل اللازمة أو في التامين الصحى للتأكد من اللياقة الصحية، ثم ميعاد لحلف اليمين، لافتا إلى أن هذه كلها مواعيد مهمة جدا لا يجوز التخلف عنها من قبل المتقدم للمسابقة، لذلك من المهم جدا متابعة الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على الإنترنت والسوشيال ميديا لهيئة النيابة الإدارية بشكل دورى، سواء كانت متقدم لمتابعة الإجراءات أو ينوى التقدم لمعرفة تسلل الإجراءات .

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة حصول المتسابق على بياناته كاملة من الجامعة التي تخرج منها، ويتأكد من سلامة بيان الدراجات وشهادة التخرج وأن يكون لديه أكثر من نسخة، وصحيفة الحالة الجنائية، والبيانات الخاصة بالاسرة التي يتم استيفائها خلال التقديم .

وأشار سمير إلى أن هناك بعض الجهات تستغرق بعض الوقت لاستخراج الأوراق المطلوبة في حين أن المسابقة لها وقت معين لا يجوز تعديه، فكل ما كان المتقدم جاهز بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة أصبح في مأمن من أي عقبات أو مطبات خلال التقديم.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن موعد سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.