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استقالة وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين بعد وفاة زوجته

الجمعة، 17 مارس 2023 08:26 م
استقالة وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين بعد وفاة زوجته وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الداخلية فى تونس توفيق شرف الدين، الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
 
وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطنى، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.
 
وتابع: "الأمانة ساقتنى لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتنى الآن أيضا لأخلع عن نفسى هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتنى".
 
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أن سعيّد التقى شرف الدين الأربعاء بقصر قرطاج، فى لقاء تناول الوضع العام فى البلاد والدور الموكول لقوات الأمن في فرض احترام القانون على الجميع.
 
وأضافت: "تطرق الاجتماع إلى التصدى للاحتكار والمضاربة غير المشروعة".

وزير الداخلية التونسى

توفيق شرف الدين

تونس

قيس سعيد



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