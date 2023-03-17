اليوم السابع
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ازاى تحجز قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى فى 9 مدن جديدة

الجمعة، 17 مارس 2023 09:00 ص
ازاى تحجز قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى فى 9 مدن جديدة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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أعلنت وزارة الإسكان، عن الطرح الثانى لقطع الأراضى السكنية للأفراد بنظام التخصيص الفوري ،في نحو 9 مدن جديدة ، ويستمر الطرح لمدة شهرين ..وفى هذا التقرير نستعرض خطوات حجز قطعة أرض من الأراضى المعروضة.
 
1- يبدأ الحجز اعتبارا من اليوم ولمدة شهرين.
2- هدف الطرح القضاء على ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالأراضى.
3- الموقع الإكترونى الخاص بطرح الأراضى هو (https://reserve.newcities.gov.eg)
4- يشمل الطرح الثاني 481 قطعة أرض، موزعة على على 3 محاور سكنية.
5- يتضمن الطرح 56 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر).
6- يتضمن الطرح 146 قطعة أرض بمحور الأراضى المميزة  بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان).
7- يتضمن الطرح 279 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة).
 
8- قم بالدخول على الموقع الإلكترونى وإنشاء حساب جديد واستيفاء البيانات المطلوبة.
 
9- قم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل.
 
10- قم باستكمال بإدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا ، ثم إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.
 
11- قم باستخراج استمارة الحجز وقم بالتوقيع عليها مع كتابة التعهد الذى يفيد  بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.
 
12- لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.
 
13- 350 ألف جنيه  جدية حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا.
 
14- 100 ألف جنيه جدية حجز قطع الأراضى المميزة.
 
15- 25 ألف جنيه جدية حجز قطع الأراضى قطع الأراضى المتوسطة.

وزاره الإسكان

المدن الجديده

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