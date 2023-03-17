اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تقرر بناء جسر يربطها بجزيرة صقلية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 17 مارس 2023 12:22 م
إيطاليا تقرر بناء جسر يربطها بجزيرة صقلية.. اعرف التفاصيل تصميم جسر معلق يربط بجزيرة صقلية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الحكومة الإيطالية، بعد اجتماع  مجلس الوزراء، على مرسوم لبناء جسر بين شبه الجزيرة وجزيرة صقلية التى تقع فى الجنوب ، وهو مشروع ناقشته البلاد وأثارته، منذ عام 2011 ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

 

 

وأكد وزير البنية التحتية، ماتيو سالفينى، إن "الجسر المعلق سيكون محرك نمو لجنوب إيطاليا، فضلا عن أنه سيكون عامل جذب سياحى مهم"، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف التصميم المقدم في عام 2011 على الرغم من تحديثه إلى لوائح السلامة والبيئة الجديدة.

 

ووعدت الوزارة في مذكرة بأن "عملية الترخيص الجديدة يجب أن تؤمن أطول جسر معلق في العالم (3.2 كيلومترات) ، والذي سيكون جوهرة تاج الفن الهندسي الإيطالي".

 

من جانبه، احتفل وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية ، نيلو موسوميسي ، بأن المرسوم بقانون "هو خطوة ملموسة أولى نحو تحقيق بنية تحتية استراتيجية متوقعة منذ أكثر من قرن".

 

وقال: "سيسمح الجسر ، إلى جانب السكك الحديدية السريعة والطرق السريعة الحديثة والموانئ المجهزة ، بجعل القاعدة اللوجستية لجنوب إيطاليا في أوروبا في البحر المتوسط.. دعنا نبدأ العمل".


إيطاليا

جزيرة صقلية

أوروبا

اخبار ايطاليا

اخبار عالمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة