إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالطريق الدائرى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص اليوم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك على الطريق الدائرى، بالقرب من قرية بني هارون بمدينة بني سويف .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك على الطريق الفرعي بالقرب من قرية بني هارون بوسط مدينة بني سويف، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، دفع مرفق اسعاف بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبدالحكيم مصطفى محمد 43 سنة مقيم مركز اهناسيا ومصاب بجرح في الوجه 2 سم، وأشرف عبدالله درويش 43 سنة مقيم بمركز اهناسيا ومصاب باشتباه كسر في الساق الأيسر، وعيد سيد محمد 45 سنة مقيم بقرية شاويش ومصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن، ومحمد قرني شاكر 33 سنة مقيم بقرية باروط ومصاب بكدمة في الرأس، وجمال حسن جمعة 25 سنة مقيم بقرية باروط ومصاب باشتباه كسر في القدم الأيمن.