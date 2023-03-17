إصابة 10 نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين بمدخل مدينة الاسماعيليه وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين ملاكي ط ص ي 5976 مع سيارة ر ق ج 6375 بمدخل الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما دفع فرع هيئة إسعاف الاسماعيلبة برئاسة الدكتور حسين كساب ب8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت المصابين الي المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية أن المصابين في حالة شبه مستقرة ،بينما يجري الاطباء التحاليل والفحوصات اللازمة للمصابين والاشعات قبل خروجهم من المستشفي للاطمئنان علي صحتهم

واوضح المصدر ان المصابين هم نجاة ابراهيم محمد أحمد 45 سنةأبو صوير ومصابه بكدمة بالظهر وسعدية محمد علي حسن 46 سنةومصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونورا محمد أحمد عبد الكريم 38 سنة مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفردوس عبد العزيز محمود 52 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وفايزة محمود عربى عن إصابة 50 سنة مصابة بجرح 10 سم بالجبهة بكدمات وسحجات متفرقة.

كما أسفر الحادث عن إصابة صابحة أحمد السيد عدس 56 سنة مصابه اشتباه كسر بالترقوة اليمنى ورشا ابراهيم محمد أحمد35 سنة مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعطية محمد موسى 65 سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة وسمر محمد أحمد 15 سنة مصابه ما بعد الإرتجاج وحمادة السيد عبد الفتاح 53 سنة ومصابه بكدمة بالجبهة والذراعين رفض النقل.