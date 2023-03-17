اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إستونيا ترسل أسلحة وعتادا للقوات الخاصة في أوكرانيا

الجمعة، 17 مارس 2023 02:00 ص
إستونيا ترسل أسلحة وعتادا للقوات الخاصة في أوكرانيا الحرب فى أوكرانيا
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت الحكومة الإستونية الخميس على إرسال حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 494 ألفا و300 يورو، وتتضمن أسلحة عتاد للقوات الخاصة.
 
وذكرت صحيفة (إيه.أر.أر.) الإستونية أن الحزمة الأخيرة - التي اقترحها وزير الدفاع هانو بيفكور - تتضمن بنادق نصف آلية وبنادق قنص ومناظير وذخيرة ومعدات شخصية وقوارب دورية وكاميرات تصوير حراري، كما ستتبرع الدولة بإمدادات طبية.
 
وأوضح الوزير بيفكور "ناقشنا حالة مساعدات أوكرانيا مع حلفاء، ومن الواضح أنه لا يوجد وقت نضيعه في دعم أوكرانيا".
 
وحتى الآن، قدمت إستونيا ما يقرب من 400 مليون يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أي ما يعادل أكثر من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
 
يأتي هذا من تداعيات اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022 القيام بعملية خاصة في دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

استونيا

اوكرانيا

الحرب الروسية

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة