إستونيا ترسل أسلحة وعتادا للقوات الخاصة في أوكرانيا

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وافقت الحكومة الإستونية الخميس على إرسال حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 494 ألفا و300 يورو، وتتضمن أسلحة عتاد للقوات الخاصة.

وذكرت صحيفة (إيه.أر.أر.) الإستونية أن الحزمة الأخيرة - التي اقترحها وزير الدفاع هانو بيفكور - تتضمن بنادق نصف آلية وبنادق قنص ومناظير وذخيرة ومعدات شخصية وقوارب دورية وكاميرات تصوير حراري، كما ستتبرع الدولة بإمدادات طبية.

وأوضح الوزير بيفكور "ناقشنا حالة مساعدات أوكرانيا مع حلفاء، ومن الواضح أنه لا يوجد وقت نضيعه في دعم أوكرانيا".

وحتى الآن، قدمت إستونيا ما يقرب من 400 مليون يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أي ما يعادل أكثر من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي هذا من تداعيات اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022 القيام بعملية خاصة في دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.