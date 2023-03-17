"أوقاف أسوان": افتتاح مسجدين جديدين والإجمالى يصل لـ122 مسجدا

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان ، وصول عدد المساجد الجديدة التى تم افتتاحها حتى اليوم، إلى 122 مسجداً، وجارى التوسع فى افتتاح عدد من المساجد الأخرى، سواء منشآت جديدة أو إحلال وتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف التوسع فى عدد المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت اليوم، مسجد النقادية بإدارة إدفو ثان، بحضور إبراهيم سليمان، رئيس مجلس ومدينة إدفو نائبا عن محافظ أسوان، والقيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

كما تم افتتاح، مسجد الرحمن بإدارة الكلح شرق، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وبعض أعضاء مجلس النواب بأسوان.