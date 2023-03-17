أكرم القصاص يسجل فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وسط حشد من صحفيى اليوم السابع

تصوير أحمد معروف - دينا روميه

سجل أكرم القصاص فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وسط حشد من صحفيى اليوم السابع.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مد باب التسجيل ساعة فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

تدفقت اليوم حشود الصحفيين على الجمعية العمومية مع استمرار التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، حيث يستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرا، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانونى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.