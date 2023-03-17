أسعار النفط تسجل 75.08 دولار لبرنت و 68.68 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 75.08 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.68دولار.

وحذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا من دعوات دول بولندا ولاتفيا وليتوانيا لخفض سقف الأسعار على النفط الروسى.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس - أن هذه الدعوات لن تؤدى إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو لن توافق بأي حال على تعسف الدول الغربية.

أعربت مجموعة الدول السبع عن رغبتها في إبقاء سعر الخام الروسى عند 60 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في التكتل إلى موقف مجموعة السبع، وقالت إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، بعدم وجود رغبة لدى واشنطن لتعديل العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وأشارت صحيفة "الكونفندثيال" الإسبانية إلى أن عائدات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42% على أساس سنوي في فبراير، تحت تأثير عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن البلاد تتاجر بنفس الحجم تقريبا من النفط الخام.

ووفقا للتقديرات فإن روسيا كسبت 11.6 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ14.3 مليار دولار في يناير ونحو 20 مليار دولار قبل عام، مع استمرار البلاد لإرسال نفس الكمية من النفط الى الأسواق العالمية، وهو ما يدل على أن نظام عقوبات مجموعة السبع سمح بعدم تقليص المعروض العالمي من النفط الخام والمنتجات النفطية ، لكنه حد من قدرة روسيا على تحقيق عائدات التصدير".

وبلغ إنتاج النفط الروسي في فبراير تقريبا نفس المستويات التي كان عليها قبل الصراع. وانخفضت الصادرات 500 ألف برميل / يوم إلى 7.5 مليون برميل.