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أحمد سعد "يُحيى" احتفالية "كتف فى كتف" أمام الرئيس السيسى بإستاد القاهرة

الجمعة، 17 مارس 2023 07:30 م
أحمد سعد "يُحيى" احتفالية "كتف فى كتف" أمام الرئيس السيسى بإستاد القاهرة المطرب أحمد سعد
إبراهيم حسان

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قدم المطرب أحمد سعد، فقرة غنائية ضمن احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي.

 

وعقب انتهاءه من الأغنية: "سيدي الرئيس.. شرف كبير جدا جدا إن أكون قدام حضرتك في يوم جميل زي ده، يا ريت أقول حاجة من قلبي لكل القلوب اللي تجمعت على الخير بفضل ربنا وبفضل حضرتك.. إيه اليوم الحلو ده.. إيه الناس الحلوة دي"، واستكمل المرب أغنية "إيه اليوم الحلو ده".

 

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


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