أحمد الطاهرى من انتخابات الصحفيين: نسعى للحفاظ على أصول المهنة

كتب محمد شعلان

قاد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الجمعة، مجموعة من شباب الصحفيين للمشاركة في الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وأكد أحمد الطاهري، أن المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين واجب على كل صحفي من أجل تحقيق مطالب جموع الصحفيين، فضلا عن عودة الصحافة المصرية إلى سابق عهدها، بالانحياز إلي المهنة اولا وتقوم بمهامها على أكمل وجه، وعودة مكانة الصحفى فى المجتمع.

وأوضح الطاهري، أن ملخص مطالب الصحفيين حاليا تكمن في هذه الجملة المكتوبة في ظهر كارنيه عضوية نقابة الصحفيين "تقدم السلطات المختصة لحامله المعلومات وتسهل مهمته".

وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ 50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

وبدأ في تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور في كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية حضور 25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، مما يعني أن اكتمال النصاب القانون لصحة الانعقاد يتطلب حضور 2339 صحفيًا.