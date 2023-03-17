اليوم السابع
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أحدث استراتيجيات علاج الأورام بالمؤتمر السنوى الحادى عشر بجامعة المنصورة

الجمعة، 17 مارس 2023 08:31 ص
أحدث استراتيجيات علاج الأورام بالمؤتمر السنوى الحادى عشر بجامعة المنصورة جانب من المؤتمر
الدقهلية: شريف الديب

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افتتحت  فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الأورام جامعة المنصورة،  أمس بمدينة الإسكندرية تحت عنوان أحدث الاستراتيجيات فى علاج مرضى الأورام و المنعقد فى الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023 تحت رعاية الدكتور   محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب ، و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة ، وبرئاسة الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام.
 
ناقش المؤتمر هذا العام أحدث الخطط العلاجية الموجهة، وكذلك الجديد فى أورام الثدي ، الأورام النسائيه،  وعلاج اورام الرئتين ، علاج اورام الجهاز الهضمي و الأنسجة الرخوة،  كما يناقش رؤية التكامل بين جميع مراكز و وحدات علاج الأورام فى مصر من ناحية ، و بين كافة التخصصات الطبية المشاركة فى تشخيص و علاج الأورام من ناحية أخرى ، و ذلك من أجل توحيد الجهود الطبية و البحثية بين الجميع فى ضوء التعرف على الوضع الحالى و مناقشة أوجه القصور  من أجل الوصول لتحسين الخدمة النوعية المقدمة لمرضى الأورام  فى سبيل الارتفاع بمعدلات و نسب الشفاء .
 
يعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة كوكبة من كبار أساتذة طب و علاج و جراحات الأورام فى مصر و العالم ، و بحضور و الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب و الدكتور تامر ابو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث، و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
 
جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)

جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (3)

جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر (4)
 
 

الدقهليه

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

الجديد فى علاج الأورام



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