أحدث استراتيجيات علاج الأورام بالمؤتمر السنوى الحادى عشر بجامعة المنصورة

الدقهلية: شريف الديب

افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الأورام جامعة المنصورة، أمس بمدينة الإسكندرية تحت عنوان أحدث الاستراتيجيات فى علاج مرضى الأورام و المنعقد فى الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023 تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب ، و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة ، وبرئاسة الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام.

ناقش المؤتمر هذا العام أحدث الخطط العلاجية الموجهة، وكذلك الجديد فى أورام الثدي ، الأورام النسائيه، وعلاج اورام الرئتين ، علاج اورام الجهاز الهضمي و الأنسجة الرخوة، كما يناقش رؤية التكامل بين جميع مراكز و وحدات علاج الأورام فى مصر من ناحية ، و بين كافة التخصصات الطبية المشاركة فى تشخيص و علاج الأورام من ناحية أخرى ، و ذلك من أجل توحيد الجهود الطبية و البحثية بين الجميع فى ضوء التعرف على الوضع الحالى و مناقشة أوجه القصور من أجل الوصول لتحسين الخدمة النوعية المقدمة لمرضى الأورام فى سبيل الارتفاع بمعدلات و نسب الشفاء .

يعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة كوكبة من كبار أساتذة طب و علاج و جراحات الأورام فى مصر و العالم ، و بحضور و الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب و الدكتور تامر ابو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث، و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية