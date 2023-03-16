وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بأئمة إدارات العجمى وبرج العرب لبحث استعدادات رمضان

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بأئمة إدارتي العجمي وبرج العرب، للاطمئنان على مدى استعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المعظم وتقديم الدعم اللازم للأئمة.

مؤكدا أن الإمام جندي في معركة الوعي والفكر التي يخوضها الوطن ولابد ان يكون على قدر المسئولية، وان مهمة ورسالة وزارة الاوقاف فى شهر رمضان تتطلب مضاعفة الجهد لتزويد وإمداد المترددين على المساجد بالجرعة الايمانية والتوعوية والتثقيفية والمجتمعية من خلال مساجدنا فى رمضان حتى تتعمق فينا روح الجسد الواحد والبنيان الواحد وافشاء روح التعارف والحب، والتألف بين ابناء الوطن الواحد.

وأضاف فى بيان اليوم، أن الأنشطة التى أعدتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد محتار جمعة وزير الأوقاف ، كفيلة بأن تحقق كل ذلك مادام هناك جنود وأبطال يحرصون على تحقيق هذا الهدف لتأمين ابناء الوطن من أي أفكار هدامة.