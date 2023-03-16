وفاة 26 شخصًا وإصابة أكثر من 20 ألفًا في بيرو بسبب حمى الضنك

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الصحة في بيرو أن تفشى حمى الضنك في مناطق الأمازون والساحل الشمالى لبيرو أسفر عن وفاة 26 شخص وإصابة أكثر من 20 الف آخرين حتى الآن، حسبما قالت صحيفة ميلنيو الإسبانية,

وقالت الوزارة في بيان "حتى الآن ، ارتفعت حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد إلى 20.044 ، تم نقل 162 شخصًا منهم إلى المستشفى بسبب شدة المرض وتوفي 26 شخصًا".

وأشارت الوزارة إلى أن مناطق الأمازون الأكثر تضررا هي أوكايالي مع 4159 حالة ، ولوريتو مع 3713 ومادري دي ديوس مع 1455 ، وكلها تقع على الحدود مع البرازيل ، وكذلك سان مارتن مع 1706 وهونوكو مع 1464.

وأوضحت أن منطقة بيورا يوجد فيها 2486 حالة ، حيث تحدث فيضانات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأرسلت هيئة الصحة فرقًا فنية إلى المناطق المتأثرة بالمرض ، الذي تنتقل عن طريق بعوضة "الزاعجة" ، لتعزيز الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها.

وكانت أعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما بسبب تفشى حمى الضنك في 13 مقاطعة في شمال ووسط وجنوب شرق بيرو.

وسجلت بيرو العام الماضي 72844 حالة إصابة بحمى الضنك ، بزيادة 62 % في معدل الإصابة بالمرض مقارنة بعام 2021 ، الذي خلف 84 حالة وفاة ، بينما في عام 2020 ، كان هناك 86 حالة وفاة و 46749 حالة إصابة.

ويعتبر حمى الضنك مرض متوطن في المناطق المدارية يسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات وفي الحالات الشديدة النزيف الذي يمكن أن يسبب الوفاة، وتم اكتشافه لأول مرة في بيرو في عام 1984 وأصبح منذ ذلك الحين مرضًا متوطنًا.