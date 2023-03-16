اليوم السابع
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وزير الرى: تحديات المياه العالمية تؤثر سلباً على العديد من دول العالم

الخميس، 16 مارس 2023 09:51 ص
وزير الرى: تحديات المياه العالمية تؤثر سلباً على العديد من دول العالم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع كل السفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، والسفير هان ماورتس سفير دولة هولندا بالقاهرة فى إطار الإعداد للمشاركة المصرية فى فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك في شهر مارس الجارى .

 

وتم خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وهولندا وطاجيكستان في تنظيم الأحداث الاممية الخاصة بالمياه وخاصة "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال شهر مارس الجارى بنيويورك ، حيث أشاد الدكتور سويلم بالدور الفعال لدولتى هولندا وطاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذى يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .

 

وأشار سويلم إلى لجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بإعتبارها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخى من خلال اطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، وتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال ، مشيراً لأهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال كافة الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ، ومؤتمرات المناخ ، ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة .

 

كما أوضح سويلم أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر ، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت .

 

كما تم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان وهولندا في مجال المياه ، حيث أعرب سويلم عن تطلعه لتطوير التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الخاصة بإدارة الموارد المائية ، في ظل ما تمتلكه الدول الثلاث من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بينهم .

 


وزير الرى

المياه

التغيرات المناخية

منسوب سطح البحر



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