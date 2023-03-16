وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كتب: أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص الجديد، حيث هنأه على توليه مهام منصبه في إطار التشكيل الوزاري للحكومة القبرصية الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المُشترك فيما بينهم. كما تطرق الوزيران إلى مُجمل الملفات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة. كما أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع لاستقبال الوزير القبرصي في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.