وزير التعليم يفتتح مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، اليوم الخميس، إحدى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إلى أن المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من خمس مدارس تم انشاؤهم في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 - 2023، طبقاً لاتفاقية التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا، والجدير بالذكر أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف القادم.

وقالت مارجريت سانشو ، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، إنه لأكثر من أربعين عاما عملت الولايات المتحدة ومصر جنبا إلى جنب لتخفيف عبء البطالة من خلال البرامج التي تعزز التعليم والتدريب على المهارات، وخلق فرص العمل، وريادة الأعمال، وتطوير مناخ الأعمال لشركات القطاع الخاص ، وبيئة قوية للتجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أنه فى الأسبوع الماضى، شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصحبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالى، حيث تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم رؤية مصر لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تلعب دورًا رائدًا في إيجاد ودعم الحلول للمشاكل المحلية ، والتكامل مع القطاع الخاص ، والمساهمة في أهداف التنمية الشاملة لمصر واليوم نشارك في افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - وهي واحدة من خمس مدارس تم إنشاؤها كنتيجة مباشرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص الممثلة هنا. هذه المبادرات هي أمثلة رائعة على كيفية دعم الحكومة الأمريكية لمصر في طريقها لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع قوى عاملة مصر، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب - بغض النظر عن الهوع الاجتماعي أو الخلفية الاقتصادية - بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني.

وتعد مدرسة فتح الله واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولي من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة.

وتسعى المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً. كما تسعى المدرسة الى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليماً دولياً بدون مصروفات والتي بدأت العام الدراسي الحالي 2022- 2023 بخمس محافظات مصرية، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع و صيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).