وزيرة برازيلية تشجع على استخدام روبوت ChatGPT وسط مخاوف من المعلومات المضللة

فاطمة شوقى

تشجع وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية، لوسيانا سانتوس ، اول امرأة تشغل هذا المنصب، على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى ChatGPT في التنمية العلمية والاقتصادية للبرازيل وضد الأقلية في البلاد، وذلك وسط مخاوف من المعلومات المضللة التي تعتبر خطيرة للغاية للروبوت.

وأشارت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية إلى أن التحيز ضد المرأة وضد الأقليات، أصبح شائعا في البرازيل، ولذلك فقد أثار روبوت ChatGPT جدلا كبيرا في البلاد ، بعد التشجيع على استخدامه في ظل انتشار المخاوف من المعلومات المضللة.

وأصبح ChatGPT من برامج الذكاء الاصطناعى الذى من خلاله يتحدث الأشخاص بشكل افتراضى.

ويناقش مجلس الشيوخ البرازيلي حاليًا مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في البلاد ، تمت الموافقة عليه في مجلس النواب في سبتمبر 2021، ومن المحتمل أن يكون قد عفا عليه الزمن ، نظرًا للقضايا الجديدة التي فرضتها منظمة العفو الدولية التوليدية.

نشأ الاقتراح ، الذي تم تقديمه في عام 2020 ، من مشاكل مثل التعرف على الوجوه التي أدت إلى سجن أشخاص أبرياء ، من السود عمومًا ، والاستخدام التمييزي في اختيار الموظفين الجدد.

واستخدم معهد الإنسان والبيئة في الأمازون (Imazon) الذكاء الاصطناعي لإنشاء منصته PrevisIA ، والتي تسمح بالتنبؤ بمكان حدوث إزالة الغابات ، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية.