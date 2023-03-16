اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: دعوة مستثمرينا بالخارج للاستثمار فى مصر على رأس أولوياتنا

الخميس، 16 مارس 2023 12:00 م
وزيرة الهجرة: دعوة مستثمرينا بالخارج للاستثمار فى مصر على رأس أولوياتنا السفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من الدكتور فريدي البياضى، عضو مجلس النواب، وجون جميل، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، من بين أهم أولويات عمل الوزارة، كما أن أننا نولى اهتماما كبيرا بكافة الأفكار التي تشجع مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة، مؤكدة حرصها على الترويج للفرص الاستثمارية التى تتمتع بها الدولة المصرية، في مختلف لقاءاتها الأسبوعية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، ومنها إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، تستهدف عددًا من المجالات التي يرغب المصريين بالخارج في الاستثمار فيها، ومن ثم الخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين بالشركة، وتذليل أي عقبات تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، وكذلك بحث إنشاء صندوق استثماري يستهدف إتاحة فرصة لمشاركة صغار المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، بما يتيح الفرصة أمام كافة شرائح المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

 

من جانبه، طرح ماكسيموس بهنان، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، فكرة قيامه بإنشاء صندوق استثماري أمريكي وتوجيه أعمال الاستثمار إلى مصر عن طريق شركته الأمريكية والمسجلة والخاضعة للقوانين الفيدرالية والمحلية هناك، ويستهدف هذا الصندوق الاستثمار في المشروعات المصرية مثل المناطق اللوجيستية، وكذلك الاستثمار في المجال الطبي وغيرها من المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق ستمثل عامل جذب  للراغبين من الأجانب في الاستثمار في مصر.

 

وطلبت وزيرة الهجرة من الحضور إعداد دراسة مفصلة عن فكرة إنشاء هذا الصندوق، لدراستها وبحث آليات دعمه، ضمن لقاءات الوزيرة بالمستثمرين لدعوتهم للاستثمار في مصر والاستماع إلى إفكارهم الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

 

كما قدم الحضور عرضًا توضيحيًا للمنصة الإلكترونية التي قاموا بإطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التسويق والترويج لمشروعات الاستثمار العقاري في مصر، حيث  تجمع كبار المطورين العقاريين في مصر، والمشروعات التي يستثمرون فيها، بما يسهل على  الأجانب والمصريين بالولايات المتحدة، اختيار الوحدات السكنية المناسبة لهم في مصر، مؤكدين أن المنصة بدأت تؤتي نتائج إيجابية رغم انطلاقها منذ شهرين فقط، وهو ما يشير إلى تنوع المقاصد العقارية في مصر والتي تجذب المصريين بالخارج والأجانب بالولايات المتحدة على حد سواء.


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