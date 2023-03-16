واشنطن: لدينا موارد كافية لدعم أوكرانيا خلال العام المالي الحالي

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأمريكية، إن لديها موارد كافية لدعم أوكرانيا خلال العام المالي الحالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم /الخميس/ إن بولندا تخطط لمنح أوكرانيا ما يقرب من 12 طائرة مقاتلة من طراز MiG-29؛ مما يجعلها أول عضو في حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ يلبي طلبات الحكومة الأوكرانية الملحة بشكل متزايد للطائرات الحربية.

وأوضح دودا أن بولندا ستسلم أربع طائرات حربية سوفيتية الصنع "في غضون الأيام القليلة المقبلة" وأن البقية بحاجة إلى خدمات وسيتم توفيرها لاحقا.

وقال دودا - عن الطائرات - "إنها في السنوات الأخيرة من عملها لكنها في حالة عمل جيدة"، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/.

ولم يذكر دودا ما إذا كانت دول أخرى ستتخذ نفس الخطوة، على الرغم من أن سلوفاكيا قالت إنها سترسل طائرات ميج غير المستخدمة إلى أوكرانيا.