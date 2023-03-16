اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى

الخميس، 16 مارس 2023 10:31 ص
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

 

ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

 

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

 

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023،  وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:

www.stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg

 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

هيئة تمويل العلوم

مداء بحثى



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان اليوم مجمع العيادات الخارجية بأبو الريش

الخميس، 16 مارس 2023 09:00 ص

التعليم العالى: جامعة الدلتا التكنولوجية تبحث سُبل تعزيز التعاون مع الصين

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:47 م

وزير التعليم العالى يفتتح المبنى الجديد لعيادات طب الأسنان بالجامعة البريطانية

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:23 م

التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الكانوى الكياك للجامعات والمعاهد العليا

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:12 م

التعليم العالى تهنئ معهد بحوث الإلكترونيات لحصد المركز الأول بجائزة التميز الحكومى

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:25 م

التعليم العالى تتابع مع الإيسيسكو بدء المرحلة الأولى لتنفيذ تدريب 2000 معلم

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:56 ص

التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتُغلق منشأة غير مرخصة بالجيزة

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:08 ص

وزير التعليم العالى يلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكى وممثلى الجامعات الأمريكية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة