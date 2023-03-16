هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى

كتب محمد صبحى

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023، وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:

www.stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg