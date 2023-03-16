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هدى عبد اللطيف: لم أكن أتوقع فوزى بالأم المثالية على مستوى الجمهورية

الخميس، 16 مارس 2023 02:45 م
هدى عبد اللطيف: لم أكن أتوقع فوزى بالأم المثالية على مستوى الجمهورية هدى عبداللطيف الأم المثالية عل مستوى الجمهورية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، ولم تكن تعلم بتقدم نجلها الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبى بالحامول، أنه تقدم بأوراقها لمسابقة الأم المثالية، إلا بعد طلب عدد من الأوراق لهها، وحضور لجنة من وزارة التضامن بقريتها..

وأضافت الام المثالية، لليوم السابع، زوجها توفى عام 2005، وتمكنت بعون الله تربية أطفالها وجميعهم أطباء، الأول الدكتور محمد حسن موسى،  الطبيب بالمركز الطبى بالحامول، والدكتورة سعدية حسن موسى بالوحدة الصحية بالشمارقة، والدكتورة فاطمة بطب أسنان السنة النهائية، وهي تعمل مدرسة فصل بمدرسة الزافر الابتدائية بالزعفران.

وقالت الام المثالية، أنها سعيدة باختيارها الأم المثالية ولم تكن تتوقع ذلك، موجه التحية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير التضامن، ومحافظ  كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سائلة الله ان يرحم زوجها، فقد كانت تتمنى أن يكون بجوارها فى تلك اللحظة.

وأكدت هدى مصطفى، أنه توجه رسالتها، للأمهات أن كل التعب والجهد الذى تبذله الأمهات فى سبيل تربية أبنائها، ساعتها تشعر بالراحة والطمأنينة والرضا، مشيرة إلى أنها تشعر بالرضا لأنها تمكنت من توصيل أبنائها لبر الامان، موجهة الشكر لهما لدعمها، مؤكدة أنهم تميزوا بالطيبة، والطاعة، وحسن معاملتها.

 


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