نقيب المرافق: المرأة المصرية حظيت باهتمام غير مسبوق فى الجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ،نائب رئيس الإتحاد الدولي للخدمات ،على أن المرأة المصرية حظيت بإهتمام غير مسبوق في عهد الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،وتقلدت أعلى المناصب والمواقع القيادية ،وأصبحت شريكاً أساسياً في صناعة القرار ،موضحاً أن إحتفالات شهر مارس 2023 ،بيوم المرأة العالمي ،ويوم المرأة المصرية ،وعيد الأم ،فرصة لتكريم المرأة وتوضيح دورها على مدار التاريخ المصري منذ الفراعنة وحتى اليوم، مشيراً إلى دور المرأة العاملة في المجتمع كشريك في منظومة العمل والإنتاج.

جاء ذلك الإحتفالية التي نظمتها "النقابة العامة" بمناسبة أعياد وأيام المرأة التي يشهدها شهر مارس الجاري، وذلك بحضور قيادات قيادات قطاع الكهرباء، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة .

وقال بيان صحفي عن النقابة اليوم الخميس إنه فى إطار حرص النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة ،جرى تكريم النماذج النسائية المخلصة للمرة الأولى فى تاريخها بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتى نجحت فى تحقيق إنجازات كبيرة على مدار مسيرة عمل حافلة بالقطاع وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ،والمهندس محمد الطبلاوى العضو المتفرغ لشئون شركات الخدمات ،والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج ،والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للشئون الإدارية والموارد البشرية و جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة .

وخلال الاحتفالية أعرب هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة عن شكره وتقديره وزملائه العاملين بمختلف شركات قطاع الكهرباء لمجهودات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على زيادة بدلات الوجبة والإنارة للعاملين بالقطاع مما كان له بالغ الأثر الكبير فى رفع الروح المعنوية للعاملين.

وأشاد "فؤاد" خلال كلمته بالنماذج النسائية الموجودة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مؤكداً أنهم جزء لا يتجزأ من نجاح القطاع وظهوره بشكل مشرف أمام الجميع مقدما شكره وتقديره لكلا من المحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اللاتى تم اختيارهن من قبل النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة للتكريم فى عيد الأم..وأوضح رئيس العامة للمرافق ، أن قطاع الكهرباء نجح على مدار السنوات الأخيرة بفضل دعم ومساندة القيادة السياسية فى تحقيق طفرات وإنجازات لا تعد ولا تحصى بالإضافة لتحقيق فائض فى القدرات الكهربائية بلغ ضعف القدرات الكهربائية المتاحة حاليا معتبرا أن ذلك بمثابة إنجاز كبير لم يتحقق إلا بسواعد أبناء القطاع رجالا ونساءً.