نقابة العاملين بالنقل تشيد بافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية: يوفر فرص عمل ويخدم التنمية

كتبت آية دعبس

أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، محمد أبو العباس بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والمُكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية بما يضمن الحفاظ علي الريادة المصرية بقطاع الأسمدة.

وقال أبو العباس في بيان للنقابة العامة اليوم الخميس أن إنشاء المصانع الجديدة في مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إلى جانب مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بمحافظة الفيوم ،يُحقق إنتاج ضخم من الأسمدة، حيث يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة، ما يقدر بمليون و720 ألف طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية لخدمة قطاع الزراعة بمصر، ولتصدير الفائض إلى نحو 56 دولة،مشيراً إلى دعم النقابة العامة لهذه النوعية من المشروعات العملاقة التي تُفر فرص عمل ،وتُحقق الإنتاج الذي تحتاجه الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العالم أجمع .

وأوضح ابو العباس أن عمال مصر يُثمنون هذا المشروع العملاق الجديد الذي يؤكد على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح نحو التنمية والبناء، وأن عمال مصر كانوا ولا زالوا داعمون لكل مشاريع البناء، موضحاً أن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع الجديد إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة،وأن هناك جهودا متواصلة من لتوطين الصناعات، والاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة إنما هي نتيجة جهود متراكمة على مدار 8 سنوات ماضية، تم البناء عليها وتهيئة الأجواء العامة من خلال بنية تحتية وبنية تشريعية وإصلاحات اقتصادية، وسط إشادات دولية بالاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.