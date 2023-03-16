مقتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في طنطا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من أسرة سيدة يتهمون زوجها بالتعدي عليها بالضرب حتي الموت.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين وفاة سيدة بعد تعرضها للضرب والخنق، إثر مشادة كلامية مع زوجها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتسليمها لاسرتها بعد الانتهاء من تشريح الجثة.