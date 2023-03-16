اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 10:45 م
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مقتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في طنطا

الخميس، 16 مارس 2023 10:35 م
مقتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في طنطا جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر المنشي مركز طنطا بمحافظة الغربية، مقتل ربة منزل على يد زوجها إثر نشوب مشادة كلامية بينهما داخل منزل الزوجية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من أسرة سيدة يتهمون زوجها بالتعدي عليها بالضرب حتي الموت.
انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين وفاة سيدة بعد تعرضها للضرب والخنق، إثر مشادة كلامية مع زوجها.
 
وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتسليمها لاسرتها بعد الانتهاء من تشريح الجثة.
 
 
 
 

 


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