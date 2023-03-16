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مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران من التشيك وألمانيا وإيطاليا وسويسرا

الخميس، 16 مارس 2023 10:21 ص
مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران من التشيك وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 20 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 103 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى غداً الجمعة. 
 
وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل 5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المطارات الايطالية، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، و7 رحلات من المانيا،  من ورحلة من هولندا .
 
وكانت من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع  أن المطار استقبل خلال أيام الاسبوع من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 103 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، وصلت اغلبها  من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا. 
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.
 
 
 


 

 


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