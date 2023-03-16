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"مصر للطيران" تعلن إلغاء رحلة اليونان اليوم بسبب إضراب مطار أثينا

الخميس، 16 مارس 2023 12:06 ص
"مصر للطيران" تعلن إلغاء رحلة اليونان اليوم بسبب إضراب مطار أثينا مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، الأربعاء، إلغاء رحلة الشركة رقم MS747 القاهرة/ أثينا عاصمة اليونان، المقرر لها اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وكذا إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS748 أثينا/ القاهرة في نفس اليوم، وذلك في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار أثينا - اليونان، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار أثينا اليوم.
 
وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على رحلة مصر للطيران رقم MS747 القاهرة/أثينا ورحلة مصر للطيران رقم MS748 أثينا/القاهرة المقرر لهما اليوم الخميس، ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي محمول مصرى أو الرقم الدولي 97142306666+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.
 
 
 
 
 

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