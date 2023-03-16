مصرع طالب أصيب بصعق كهرباء في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طالب بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في أطفيح ب محافظة الجيزة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طالب أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.