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مصرع طالب أصيب بصعق كهرباء في أطفيح

الخميس، 16 مارس 2023 02:57 ص
مصرع طالب أصيب بصعق كهرباء في أطفيح جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب طالب بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة أطفيح. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طالب أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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