مصرع شخصين نتيجة تصادم سيارتين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخصين مصرعها نتيجة تصادم سيارتين على طريق البعالوة التل الكبير بالإسماعيلية وجارى نقل جثث المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ تصادم سيارتين على على مفارق البعالوة والتل الكبير دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع كلا من احمد خليل - مقيم العريش وعبدالرحمن ماجد، مقيم الدقهلية.

جارى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثث.