مصرع شخصين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخصان مصرعهما فى حادثين منفصلين بمحافظة الوادي الجديد، حيث لقى عامل بناء مصرعه، أثناء عمله فى الخرسانة بقرية تابعة لمركز الفرافرة كما توفى الآخر فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة الداخلة وتم نقل جثتى المتوفيان إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والداخلة العام وتحرر محضرين بالحادثين وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة عامل لمشرحة الفرافرة المركزي، وتبين وفاة أبو بكر فتحي خالد، 37 عامًا ومُقيم قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة إثر سقوط " قادوس" جزء من خلاطة خرسانة أسمنت عليه مما تسبب في وفاته بعد إصابته بإصابات في وجهه وكسر في قاع الجمجمة.

جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، مكتب الصحة بالمركز، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما ورد إخطار أمنى آخر إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " غرب الموهوب – أبو منقار" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة أسفر عن مصرع عاطف إبراهيم كامل مدبولي، 41 عامًا، مقيم مدينة موط بالداخلة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف مكتب الصحة بالداخلة، والنيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.