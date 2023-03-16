مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به أثناء عبوره السكة الحديد في العمرانية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع شاب في حادث مروري بالعمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة صدمت شابا مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.