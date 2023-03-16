اليوم السابع
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مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في العمرانية

الخميس، 16 مارس 2023 02:57 ص
مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في العمرانية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به أثناء عبوره السكة الحديد في العمرانية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع شاب في حادث مروري بالعمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة صدمت شابا مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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