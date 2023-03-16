وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحطة الأولى لمساعدة وزير الخارجية ستكون في الأردن، حيث ستلتقي كبار المسؤولين لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن، والتأكيد على الالتزام المشترك بالاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي.

ومن المقرر أن تتوجه ليف، إلى مصر في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري للاجتماع مع كبار المسؤولين لمناقشة الأولويات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية.

وستكون تونس المحطة الثالثة للمسؤولة الأمريكية في الفترة من 20 إلى 23 مارس، حيث ستعيد خلال زيارتها التأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي وتطلعاته إلى حكم ديمقراطي وخاضع للمساءلة والتشاور حول الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة.

كما ستتوجه ليف إلى لبنان خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس، ستضغط مساعدة وزير الخارجية على المسؤولين اللبنانيين بشأن الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.