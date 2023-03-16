محافظ شمال سيناء يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التهنئة الي ابتسام حسن حسين، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوي المحافظة وحصولها على المركز الأول.

وأعلن المحافظ عن إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل أم في شمال سيناء هي أم مثالية، موجهًا التحية للسيد رئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللمرأة السيناوية بشكل خاص.

من جانبه أكد علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية علي مستوي المحافظة، عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط علي 9 سيدات، وتم اختيار سيدتين منهن وارسال طلبيهما للوزارة لاختيار احداهما كام مثالية علي مستوي المحافظة.

من جانبها وجهت السيدة ابتسام حسن حسين، الشكر للجميع، مؤكدة على سعادتها بالفوز بلقب الام المثالية، ومؤكدة علي اهداء هذا الفوز لأبنائها الأربعة.