محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان ويدشن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم

أفتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية، والمقام بحديقة الأسرة بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة، ودشن مبادرة تخفيض اسعار اللحوم وبيع الكيلو بسعر 150 جنيها بدلًا من 190 جنيهًا.

وأشار "مختار" إلى أن المعرض يضم كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بنسبة 35% عن سعر السوق الخارجي، مشددا على توفير كافة السلع بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، إن التخفيض يشمل كافة المعارض بنطاق المحافظة على مدار شهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

ووجه "مختار" وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات مكثفة يوميا على كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، وعلى المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتفقد المحافظ المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، موجها بحسن استقبال المواطنين.

وعلى هامش افتتاح المعرض، تفقد محافظ الدقهلية مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، والمقام أمام المعرض لتقديم التطعيم إلى المواطنين، موجها الشكر والتقدير لكافة للأطقم الطبية المشاركة في حملة التطعيم.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، ومحمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ووائل السنوسي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ومسئول منافذ اللحوم بالمنصورة.