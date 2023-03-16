محافظ الدقهلية يحيل 70 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 70 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر والجمالية و شربين والمنصورة ونبروه ومحلة دمنه، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محضر تجميع بطاقات بـ(207 بطاقات) ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر توقف عن الإنتاج، و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 27شيكارة )، و9 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و11محضر عدم مطابقة للمواصفات، و23 محضر نقص وزن، و12 محضرعدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1 محضر سلع بدون فواتير ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر محطة وقود بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1000لتر سولار و45 شيكارة نخاله وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ففي مركز ومدينة المنصورة، تم تنفيذ أعمال الحملة بإشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وفي مركز ومدينة نبروه بإشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة وفي مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.