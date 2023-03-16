محافظ الأقصر يكلف رؤساء المدن بالتجهيز لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة فى رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة، لبدء تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان، حيث كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المدن والقرى بالتجهيز لتطبيق تلك القرارات بدءاً من أولى ليالى الشهر الكريم.



وأكد محافظ الأقصر أنه نص القرار، على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تنظيم بعض المعارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم.



وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم المديرية خلال تلك الأيام بضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة وذلك للمساهمة فى توفير متطلبات المواطنين.