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محافظة الجيزة تحظر إقامة الشوادر دون تصريح خلال رمضان لمواجهة الإشغالات

الخميس، 16 مارس 2023 06:30 ص
محافظة الجيزة تحظر إقامة الشوادر دون تصريح خلال رمضان لمواجهة الإشغالات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت مرام محمد

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بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وضعت عددا من الضوابط لضبط الشارع ومنع انتشار الإشغالات، خاصة إشغالات المقاهى والخيم الرمضانية والفروشات وشوادر السلع، والتوسع في معارض السلع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، علاوة على شن حملات ولجان متابعة للتأكد من توافر كل السلع الغذائية للمواطنين بمختلف الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور أبرز الضوابط التى حددتها المحافظة لاستقبال شهر رمضان:

- رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية ومديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب.

- تكثيف الحملات على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار.

- تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.

- تكثيف المتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعة عناصر السلامة والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.

- تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد.

- زيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.


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اليوم السابع بلس



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