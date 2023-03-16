متى يكون تشقق الشفاه علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الجلد؟

كتبت رانيا عامر

الطقس البارد يؤثر على حالة الشفاه، فهى تتعرض للجفاف وأحيانا للتشقق، وتلك الحالة تعد أحد علامات خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد ،وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

توصل فريق من الباحثين خلال دراسة إلى أن الشفاه الجافة والمتشققة قد تكون عارضا لسرطان الجلد، حيث يتطور هذا النوع من السرطان بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرضة للشمس. ومن المعروف ان أسباب الإصابة بهذا المرض ترجع إلى التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا الجلد. فإن الخطر موجود على أي جزء من الجسم يتعرض لأشعة الشمس.

ومن جانبه أوضح الدكتور مارك براون، طبيب الأورام والمؤسس المشارك لـ Dermavitality، عن بعض علامات التحذير المبكرة التي يجب البحث عنها.ومن الأعراض التي حذر منها براون تشقق الشفتين أو وتعرضها للنزيف.

وتابع : "الشفاه الجافة شائعة في الشتاء نتيجة برودة الطقس، ويمكن أن تكون ناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، وعادة ما يتم علاجها عن طريق شرب المزيد من الماء أو استخدام مرهم للشفاه. ومع ذلك، إذا استمرت شفتاك في الجفاف والتشقق بشكل مفرط، أو حتى بدأت بالنزف، فقد يشير ذلك إلى التهاب الشفة الشعاعي، وهو حالة ما قبل السرطان. ويمكن أن يتحول هذا إلى سرطان الخلايا الحرشفية إذا لم يتم علاجه، لذلك يجب أن يلفت انتباه طبيب الأمراض الجلدية أي شفاه جافة لفترات طويلة".

أعراض أخرى تنذر بالاصابة بسرطان الجلد

1.بشرة جافة باستمرار

قال براون: "إذا اكتشفت بقعة من الجلد خشنة وجافة باستمرار، فإن الأمر يستحق لفت انتباه خاصة إذا كانت تثير الحكة".وتظهر سرطانات الخلايا القاعدية على شكل بقع من الجلد المتهيج أو الحكة.

2.كتل مفاجئة

يمكن أن يظهر سرطان الجلد بعدة طرق مختلفة، سواء على الجلد أو تحته أو فوقه. وإحدى هذه الطرق هي الكتل التي يمكن أن تكون صغيرة مثل بثرة أو دمل، ما يدفع الأفراد إلى الاعتقاد بأنها ليست أمرا صعبا.إذا لاحظت أي زيادة في الحجم أو الشكل أو اللون، يجب عليك التوجه للفحص الطبي.

3.علامات الجلد

أضاف براون: "الزوائد الجلدية طبيعية وليست سرطانية، تتكون من الكولاجين والأوعية الدموية. ولسوء الحظ، يمكن لبعض سرطانات الجلد القاعدية أن تشبه الزوائد الجلدية. ونتيجة لذلك، إذا اكتشفت وجود علامة على الجلد في أي مكان، فمن الأفضل أن تذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية .