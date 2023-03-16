

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن لافروف: إن "أي حوادث من شأنها أن تثير صداما بين دولتين كبريين وأكبر دولتين نوويتين في العالم، ستحمل في طياتها مخاطر جدية دائما، ولا يمكن للأمريكيين ألا يدركوا ذلك"، مضيفا أن "الجانب الأمريكي يتجاهل تماما أن عسكريينا أعلنوا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة مناطق معينة من البحر الأسود مناطق مغلقة جزئيا أمام استخدام أي أجهزة طائرة".



وأكد أن التجاهل السافر لهذا الأمر يدفع للتفكير في أن الجانب الأمريكي يحاول باستمرار إمكانيات للاستفزاز وتأجيج المواجهة .. مشيرًا إلى أن هذا أمر سيء لأنهم كانوا يتحدثون دائما أنهم دولة مسؤولة ومعنيون بالاستقرار الاستراتيجي .. لكن أقوالهم تختلف عن الأفعال.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 14 مارس أن طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper دخلت أجواء منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لمتابعة الوضع، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في البحر بنتيجة مناورة حادة بعد فقدانها الارتفاع، دون أي تعامل مباشر للمقاتلتين الروسيتين معها.



بدورها، اتهمت واشنطن القوات الروسية بـ"اعتراض غير مهني" للطائرة المسيرة، مما أدى إلى سقوطها، حسب قول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" .